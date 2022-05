Un quintale di limoni da un coltivatore di Ospedaletti per il Gaslini: il profumo inebria l'ospedale genovese

Un profumo di limoni e rosmarino invade i corridoi del Gaslini, avendo la meglio sull'odore di disinfettante. Un profumo che sa di buono… che sa di casa.

Dopo le centinaia di carciofi della nostra terra dello scorso anno, martedì è stato consegnato oltre un quintale di limoni al centro regionale fibrosi cistica e alle ragazze del bar del Gaslini di Genova da un coltivatore di Ospedaletti, un gesto semplice fatto col cuore, per far sentire la vicinanza di tutto il paese alla loro concittadina Miriam che è in degenza all’interno del nosocomio genovese.

Un segno di gratitudine anche verso chi si prende cura di lei da oltre 21 anni, accudendola e coccolandola nei lunghi periodi di ricovero. “Un grazie ai medici, infermiere personale oss e alle ragazze del bar – evidenzia Luca Colombo – che, col tempo, sono diventate delle zie insostituibili per la nostra ragazza. Quando sento dire che i Liguri sono tirchi mi viene da sorridere. Grazie col cuore al coltivatore e a tutta Ospedaletti che ci fa sentire a casa ovunque siamo”.