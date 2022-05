Coronavirus: oggi 123 nuovi casi in provincia di Imperia, ma tasso di positività in discesa al 10%

Sono 828 nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore, in relazione ai 6.684 tamponi eseguiti per un tasso di positività in calo, al 10.89%.

Sono stati 123 i nuovi casi di oggi in provincia di Imperia, 113 a Savona, 376 a Genova e 116 a La Spezia. Sono 29 i ricoverati di oggi in provincia di Imperia (5 in meno di ieri) di cui uno in terapia intensiva. In regione sono invece 220 (19 in meno di ieri) dei quali 9 in terapia intensiva.

Dobbiamo oggi registrare altri quattro morti, nessuno dei quali nella nostra provincia. In isolamento domiciliare restano oggi 10.875 persone, 290 in meno di ieri.

Sotto il bollettino completo e il dettaglio sulle vaccinazioni.