Bordighera: doppio arresto dei Carabinieri, due persone fermate con 700 grammi tra cocaina e hashish

Come anticipato ieri, i Carabinieri della Compagnia di Bordighera hanno arrestato due persone, già note alle forze dell’ordine per detenzione di droga ai fini dello spaccio.

Un’operazione che, ancora una volta, mette in risalto l’importanza dei servizi di controllo del territorio, la cui azione preventiva è sempre impreziosita dall’attività dei militari che lavorano in borghese, focalizzati sui compiti loro demandati dalla funzione di polizia giudiziaria.

Ieri pomeriggio i due sono stati trovati in possesso di 350 grammi di cocaina e altrettanti di hashish, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Avevano anche 56 proiettili di vario calibro e 61mila euro in contanti, il tutto sottoposto a sequestro.

I due sono stati arrestati e portati in carcere a Sanremo. Con questi arresti e con quello messo a segno a Sanremo, dall’inizio dell’anno sale a 14 dei fermati in flagranza o in esecuzione di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria in materia di sostanze stupefacenti. Sono invece 32 le persone segnalate a quella amministrativa quali assuntori.