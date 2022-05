Nuova ordinanza di 'sicurezza balneare' tra Arma di Taggia e Ventimiglia emanata dalla Guardia Costiera

In occasione della stagione estiva ormai imminente, l’Ufficio Circondariale Marittimo (Guardia Costiera) ha emanato l’ordinanza di sicurezza balneare 34 dell’anno in corso.

Il provvedimento amministrativo, nato dall'esperienza maturata nel corso delle precedenti stagioni balneari, è uno strumento normativo valido a garantire, tanto agli operatori del settore quanto alla pubblica collettività, la fruizione in sicurezza della balneazione nel territorio compreso tra Arma di Taggia e Ventimiglia ed è stato emanato allo scopo di aggiornare la precedente ordinanza del 2018, che è stata abrogata, alla luce delle successive modifiche intervenute.

L’ordinanza di sicurezza Balneare è consultabile e scaricabile cliccando QUI. E’ sempre attivo il numero blu 1530 gratuito su tutto il territorio nazionale ed attivo 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno da utilizzare unicamente in caso di emergenze in mare.