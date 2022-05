Ventimiglia: tanti eventi nel weekend, dal Wine festival alla regata del Corsaro nero passando per il Piegavalvole

Tanti gli eventi che si sono svolti durante il weekend sul suolo della città di confine. Segnali forti di ripartenza che fanno da apripista ad un'estate che si appresta ad essere vissuta in pieno dopo i due anni di pandemia.

In primo luogo si è tenuto il Ventimiglia Wine Festival, in pieno centro città, manifestazione volta a veicolare la conoscenza delle etichette del ponente esaltando dunque i valori e le eccellenze del territorio. Evento ricco di ospiti, personalità della politica ligure e nazionale, e rappresentanti dell'amministrazione. Occasione in cui è stata presentata anche un'opera d'arte dello scultore Marin. Presente a tutti gli appuntamenti il sindaco Gaetano Scullino, in prima linea anche durante la cerimonia di premiazione a Cala del Forte, per la regata del Corsaro Nero. Inoltre, per gli amanti delle automobili e dell'adrenalina, la manifestazione Piegavalvole del presidente Nico Martinetto, motori impegnati in gimkana hanno affascinato eseguendo prove di abilità, destrezza in un tortuoso tracciato.