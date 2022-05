Nasce la Federazione Monegasca dei siti storici Grimaldi: a Fulvio Gazzola la presidenza della sezione italiana

Il Principe Alberto II di Monaco ha presentato oggi a Montecarlo la Federazione Monegasca dei siti storici Grimaldi di Monaco a cui fanno capo l'associazione francese e quella italiana presieduta dal sindaco di Dolceacqua, Fulvio Gazzola.

Ventitre sono i comuni italiani che ne fanno parte, nella nostra provincia cinque: Dolceacqua, Ventimiglia, Isolabona, Perinaldo e Sanremo più il capoluogo di regione Genova. Altri in Emilia Romagna, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia.

Dell'associazione fanno parte i Comuni che in qualche modo nella loro storia hanno avuto una relazione con la famiglia Grimaldi. In Francia se ne contano circa 120, in Italia potenzialmente una trentina di cui 23 hanno aderito all'associazione.

L'obiettivo è quello di fare promozione dei territori e dei tratti tipici lanciando, al contempo, anche dei progetti incentrati sull'ambiente e sulla tutela dell'ecosistema. Un modo, oltre a quello storico, di unirsi al Principato, da sempre fortemente votato alla difesa del pianeta grazie alle molteplici iniziative organizzate dal principe Alberto e la sua fondazione. Quello di oggi è stato un'incontro di presentazione, a cui faranno seguito riunioni operative.