Bordighera: mercoledì al Museo Bicknell la presentazione del libro “L’erbario di Clarence Bicknell tra Riviera e Alpi Marittime”

Mercoledì alle 16, nel giardino del Museo Bicknell di Bordighera si terrà la presentazione del volume L’erbario di Clarence Bicknell tra Riviera e Alpi Marittime edito dall’IISL, secondo appuntamento del ciclo di incontri organizzati dal Museo per il “Maggio dei Libri 2022”, campagna nazionale promossa dal Centro per il Libro e la Lettura e patrocinata dal Ministero della Cultura.

Eccezionalmente saranno esposti al pubblico alcuni dei pacchi e dei fogli più interessanti dell’Erbario raccolti da Clarence Bicknell in oltre 34 anni di escursioni nell’estremo Ponente Ligure, dal 1882 al 1916, accompagnato da materiale archivistico e bibliografico assai raro conservati nel Museo fondato a Bordighera nel 1888.

Parteciperanno all’incontro in presenza Daniela Gandolfi e Giovanni Russo dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, che interverranno sulle Strategie di valorizzazione e sui Documenti e note presenti nell'Erbario Bicknell e, in collegamento da remoto, Daniele Arobba (IISL - Museo Archeologico del Finale) e Rosanna Caramiello (Università degli Studi di Torino) che relazioneranno su La analisi dei campioni dell'Erbario e su I rapporti di Bicknell con i più importanti botanici contemporanei.

Un pomeriggio d’eccezione per appassionati e cultori della flora locale.

I posti sono ad esaurimento ed è gradita la prenotazione all’indirizzo mail: bicknell@istitutostudiliguri.191.it