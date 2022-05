In provincia di Imperia aumentano le richieste di reddito e pensione di cittadinanza: in tutto sono 6.775 le persone coinvolte

Nonostante alla fine di marzo l'Istat abbia registrato in Italia 81.000 occupati in più (+0,4% rispetto a febbraio) e il calo della disoccupazione all'8,3%, l'Inps ha comunicato invece un aumento dei nuclei familiari richiedenti il reddito o la pensione di cittadinanza.

Secondo i dati dell’istituto di previdenza inoltre, emerge che i nuclei familiari percettori di reddito e pensione di cittadinanza a marzo erano 56.456 in Piemonte, 20.389 in Liguria e 736 in Valle d'Aosta. La somma del Nord Ovest è di 77.581, mentre era di 74.653 a fine febbraio. A marzo, dunque, i nuclei percettori sono diventati quasi 3mila in più.

La disaggregazione per provincia mostra che a marzo i nuclei percettori di reddito o pensione di cittadinanza erano 11.452 a Genova e nella sua provincia (20.209 le persone coinvolte), 3.527 nella provincia di Imperia (6.775), 2.059 nello spezzino (4.040) e 3.341 nel savonese (6.453). 6.062 nell'alessandrino (11.549 le persone coinvolte, 2.609 nell'Astigiano (5.311), 1.967 nel biellese (3.821), 3.924 nel cuneese (7.695), 3.797 nel novarese (8.080), 34.605 a Torino e nella sua provincia (66.017), 1.203 nel verbano-Cusio-Ossola (2.045), 2.279 nel vercellese (4.769). Mediamente, l'importo del contributo per nucleo familiare è risultato di 524,48 euro in Piemonte, 456,61 euro in Liguria e 431,72 euro in Valle d'Aosta.