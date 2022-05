Imperia: 28° compleanno alla presenza del Governatore distrettuale per il Lions Club La Torre

Il Lions Club Imperia La Torre ha festeggiato il suo ventottesimo compleanno con la presenza del Governatore distrettuale Pierfranco Marradino e del primo Vicegovernatore Claudio Sabattini.

La visita istituzionale del Governatore è stata volutamente unita alla celebrazione della Charter (la fondazione del club). Si è trattato di una serata all'insegna dell'amicizia, nel corso della quale la Presidente Nadia Pollarolo ha riassunto le innumerevoli attività dell'anno: Poster per la Pace, screening per l'ambliopia, restauro di un quadro della Parrocchia di Porto Maurizio, contributo alla valorizzazione della Torre di Prarola, iniziative per sensibilizzare sulle problematiche del diabete giovanile, con la sponsorizzazione di una maratona e di uno spettacolo teatrale, nonché una serie di incontri con medici specialisti dell'Istituto genovese “Giannina Gaslini”, raccolta fondi per varie iniziative umanitarie e partecipazione attiva alla colletta alimentare.

Erano presenti tutti i soci fondatori che vediamo nella foto: da sinistra, Ettore Ametis, Walter Savini, Gigi Petrini, Tonino Didomenico, il Governatore Pierfranco Marradino, la Presidente del Club Nadia Pollarolo, Mauro Vivaldi e Fiorenzo Marino.