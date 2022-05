Ventimiglia: molte strade hanno bisogno di manutenzione, l'Amministrazione fissa il crono programma dei lavori

“Molte, troppe delle nostre strade hanno bisogno di manutenzione. I prezzi continuano ad aumentare ed è sempre più costoso prevedere interventi diffusi. Dopo alcuni lavori sulle frazioni si torna in zona centrale dove il traffico è maggiore. Non è una questione estetica ma di sicurezza stradale”.

Interviene in questo modo l’Amministrazione Comunale di Ventimiglia, in relazione ai problemi degli asfalti in città e nelle frazioni. Il governo della città di confine ha, a tal proposito, individuato una serie di interventi di ripristino del manto stradale dei tratti di alcune strade urbane maggiormente deteriorate.

Si inizierà da via Tacito, con una corsia in direzione mare-monte, quindi in via Mazzini e corso Repubblica, nel tratto compreso tra via Roma e Via Cavour. Sarà la volta dell’incrocio tra via Roma, via Turati e via Giovanni XXIII e, infine, del tratto terminale di via Aprosio.

“Non è certamente sufficiente – termina l’Amministrazione frontaliera – ma, pian piano, cerchiamo di procedere e intervenire su tutto il nostro vasto territorio comunale”.