Sanremo: visita del Sindaco Biancheri, insieme all'Assessore Ormea, ieri alla scuola 'Borgo Rodari'

Visita del Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, ieri alla scuola ‘Borgo Rodari’, accompagnato dall’assessore alla cultura Sivana Ormea.

Il tutto è stato organizzato a completamento di un progetto di ‘Cittadinanza e Costituzione’, attivato in una classe quarta del plesso in questione. Il progetto aveva come obiettivo principale quello di avvicinare gli alunni alla conoscenza dell’amministrazione comunale, nello specifico della giunta e della figura del sindaco.

Al termine del progetto, il Sindaco Biancheri è arrivato nei locali della scuola del Borgo Rodari per conoscere il suo ‘collega’ primo cittadino eletto dai suoi compagni di classe a seguito di una elezione organizzata con tanto di seggi, cabine elettorali e urne.

L’alunno, con indosso la fascia tricolore, ha omaggiato il primo cittadino di Sanremo consegnandogli un manufatto artistico, consistente in elaborati scritti e pittorici di tutti i 22 alunni della sezione coinvolta nel progetto.

Grande l’emozione di tutta la scolaresca nel potersi confrontare con il sindaco, in un clima sereno e informale, caratteristica essenziale affinché certe ‘lezioni’ non si dimentichino con facilità.