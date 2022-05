Sanremo: a ottobre corso serale all'Istituto 'Colombo', le iscrizioni devono arrivare entro maggio

Si svolgerà, all’Istituto ‘Colombo’ di Sanremo, un corso serale di amministrazione, finanza e marketing (ex ragioneria), rivolto a giovani e adulti per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro e riprendere gli studi interrotti anche per chi ha già una attività.

Tutti coloro che sono in possesso di un biennio di scuola superiore possono accedere e frequentare il terzo e quarto anno che verranno svolti in un unico anno scolastico presso la sede di Sanremo. Le lezioni si svolgono a partire da ottobre prossimo, dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 22.30.

Sono aperte le iscrizioni entro il 5 maggio, con il modulo per il prossimo anno scolastico. Per info: IMIS007004@istruzione.it. Referente del corso è la prof.ssa Francesca Rotta Gentile alla mail: francesca.rotta@iiscolombo.education oppure sul sito www.iiscolombo.org e al numero 0184502488.

La prof.ssa Francesca Rotta Gentile, coordinatrice del corso serale, ha commentato: “E’ una opportunità quanto mai preziosa in un’epoca di incertezze dare una seconda possibilità a chi non ha potuto completare gli studi o chi non può seguire al mattino. Ognuno ha la sua storia, fatta magari di difficoltà e problemi allora serve attenzione ed empatia. Le classi non sono troppo numerose e gli iscritti ce la mettono tutta: sono disciplinati e attenti, vogliono davvero imparare perché per loro può essere l’ultima chance”.