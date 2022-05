Sanremo: sabato prossimo la società dei 'Francesisti' organizza un ricordo dell'artista Flavia Folco

La Società Italiana dei Francesisti, Sezione di Sanremo, organizza per sabato alle 10.30 all’Oratorio di San Sebastiano, un evento in ricordo dell’artista Flavia Folco, insegnante, storica dell’arte, attenta conoscitrice del patrimonio artistico-ambientale ligure e non solo.

Appartenente alla famiglia Folco, titolare della fabbrica attiva a Savona dal 1821 al 1913, con una produzione di stoviglie, di vasellami e poi di ceramiche d’arredo con decoro policromo o in bianco–blu secondo tradizione, commercializzata in tutta Italia e fino alle sponde del Mediterraneo meridionale.

Partecipano all’evento il M° Giuseppe Venturelli e il Centro Studi di Rievocazioni storiche di Savona.