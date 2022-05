Festival di Sanremo 2023: Amadeus annuncia la data, dal 7 all'11 febbraio. Una settimana dopo rispetto all'ultima

Si svolgerà una settimana dopo, rispetto all’edizione appena trascorsa, il Festival di Sanremo 2023. Anche se gli operatori turistici di Sanremo hanno più volte chiesto uno spostamento verso marzo, questa sera Amadeus ha fatto solo un piccolo passo in avanti rispetto alla prima settimana di febbraio, storica per la kermesse canora matuziana.

Anche se forse la Rai preferirebbe addirittura gennaio, come accadeva negli anni ’50, ’60 e ’70, la seconda settimana di febbraio potrebbe essere una buona via di mezzo che potrebbe mettere tutti d’accordo. Per la Rai si tratterebbe comunque di un periodo interessante sul piano degli ascolti e a Sanremo le attività commerciali avrebbero una garanzia di introiti all’esatta metà tra le feste di fine anno e l’inizio della primavera che, tra l’altro, nel 2023 potrebbe anche collimare con il ritorno del corso fiorito.

Amadeus, quindi, prosegue nel suo nuovo ciclo sul Festival. Dopo tre anni di successi e la conferma di altre due stagioni alla guida della kermesse canora matuziana, va avanti negli annunci preventivi. Oggi il regolamento di Sanremo Giovani, che si svolgerà il 12 dicembre al Casinò, e questa sera la data ufficiale del Festival. Con la convenzione rinnovata, quindi, nessuno spazio a soffiate o preoccupazioni sul conduttore e sulla direzione artistica.

Per Amadeus, la Rai e il Comune di Sanremo, rimane solo focalizzarsi sull’edizione 2023 che dopo la rimozione delle normative e delle paure Covid, ci si augura possa tornare a essere simile se non migliore di quella del 2020. Un momento unico nella storia del Festival di Sanremo degli ultimi anni, che ha visto migliaia di turisti, pochi giorni prima del ‘buio’ e del ‘silenzio’ dettato dal Coronavirus.