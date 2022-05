Ventimiglia: scontro auto-moto in corso Genova, centauro portato in ospedale dalla Croce Verde (Foto)

Grave incidente stradale, oggi pomeriggio intorno alle 17 in corso Genova a Ventimiglia, nella zona del distributore. Ancora da appurare la dinamica dell’incidente, anche se dalle testimonianze raccolte sarebbe stata l’auto francese a tagliare la strada allo scooter che viaggiava in direzione Levante.

Ad avere la peggio il conducente dello scooter, che ha riportato una serie di ferite e sospette fratture. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce Verde Intemelia. Il centauro verrà portato in ospedale a Bordighera ma non è escluso un eventuale trasferimento al Santa Corona di Pietra Ligure, in elicottero.

Il traffico ha subito pesanti rallentamenti mentre i rilevamenti dell’incidente sono affidati alla Polizia Municipale.