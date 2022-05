Incidente stradale, questo pomeriggio sulla Statale 28 del Colle di Nava all’altezza di Pieve di Teco. Si sono scontrate, per cause ancora in via d’accertamento, un’auto una moto.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, insieme ai Vigili del Fuoco e a un’ambulanza. Ad avere la peggio il centauro, che è stato portato in ospedale in elicottero. Il traffico ha subito alcuni rallentamenti.