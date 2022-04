Sanremo: weekend del 25 aprile, ecco le modifiche agli orari dei servizi di Amaie Energia

In occasione della festività di lunedì 25 aprile, il servizio di Amaie Energia avrà alcune variazioni.

I servizi di raccolta e spazzamento non subiranno variazioni e si svolgeranno come da programma anche nella giornata di lunedì 25 aprile.

Gli Ecopunti di via San Francesco, piazza Muccioli, piazza San Costanzo e Poggio restano aperti con orari da calendario.

Gli Ecopunti “due minuti” saranno aperti con orari consueti: sabato 16.00 - 20.00 domenica 8.00 - 20.00 lunedì 8.00 - 12.00

Gli Ecocentri di Valle Armea e di Coldirodi rimarranno chiusi nella giornata di lunedì 25 aprile.

Gli Uffici Distribuzione del Palafiori e il servizio di Call Center rimarranno chiusi nella giornata di lunedì 25 aprile.