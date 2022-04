Coronavirus: tasso di positività in calo in regione ma nella nostra provincia crescono ancora i ricoverati

Sono 726 i nuovi casi riscontrati oggi in Liguria. In provincia di Imperia si rilevano 97 nuovi casi, 129 a Savona, 381 a Genova mentre a La Spezia sono 118. Sono stati eseguiti 4.410 tamponi con il tasso di positività che è in calo al 16,46%, rispetto a ieri.

Nell'imperiese aumentano ancora i ricoverati (59 ovvero 4 in meno di ieri) e si registrano due pazienti in terapia intensiva, uno in più di ieri. In totale, in Liguria, sono 333 (+23) i ricoverati in ospedale e di questi 12 (+2) sono in terapia intensiva.

Nella nostra regione in isolamento domiciliare si trovano in tutto 16.143 persone (-499). Si registrano anche 830 persone in più guarite. Oggi sono due i morti per Covid: una donna di 80 anni a Genova e un uomo di 96 a Sarzana.

Sotto il bollettino completo.