Ventimiglia: dopo le dichiarazioni del Sottosegretario Mulè torna di moda il Campo Roya, cosa ne pensano Ioculano e Di Muro?

Bocche cucite tra gli esponenti politici dell’estremo ponente, dopo le dichiarazioni del Sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, in relazione alla possibilità del ritorno di un centro di accoglienza (o comunque di transito) per i migranti, nella vecchia sede del Parco Roya.

Una scelta non ancora fatta ma che, tra le righe è emersa anche perché non sono molti i luoghi dove poterlo ospitare a Ventimiglia e anche per l’ormai imminente bella stagione, che potrebbe riportare un forte flusso migratorio al confine con la Francia, che dal 2015 ha sbarrato le porte per i rifugiati.

La tragedia di sabato mattina, che ha visto la morte dei due migranti travolti da un furgone in autostrada all'altezza di Bordighera, è l'ennesimo episodio, purtroppo, del problema legato al flusso dei profughi. Un'altra disgrazia connessa alla più grande, enorme, situazione negativa che attanaglia la nazione, ormai da anni. Il Sottosegretario alla Difesa Mulé, ieri ospite a Imperia, ha parlato di un evento che "Ovviamente colpisce, non solo per l'umana pietà, ma anche per la comprensione sull'accaduto” e ha concluso il suo discorso ponendo sempre massima attenzione e impegno sulla questione: "C'è il problema, che conosciamo, ovvero la progressione della migrazione. Non dobbiamo farci trovare impreparati per l'estate, ma c'è un'ottima interlocuzione tra il Sindaco di Ventimiglia e la Prefettura”.

Lo stesso Mulè ha sottolineato inoltre come l'imperiese sia l'unica o una delle poche zone che non ha subito un decremento di militari e forze dell'ordine e si sta ragionando su un ulteriore loro aumento, per garantire maggiore controllo e sicurezza al fine di presidiare meglio i due valichi di Ventimiglia e quei luoghi dove gli uomini sono impegnati, come la stazione ferroviaria.

Abbiamo cercato di parlare con un paio di esponenti politici di opposte fazioni, ma che vivono nel ventimigliese, per capire la loro posizione. Il Consigliere regionale ed ex Sindaco, Enrico Ioculano (PD) ha parlato di “Un episodio tragico che fa parte di un problema molto più grave e complesso che non viene preso, da parte di alcuni, con la dovuta serietà. Noi abbiamo sempre appoggiato la presenza del campo e, per questo abbiamo anche organizzato una raccolta di firme. Quindi è ovvio che siamo favorevoli”.

L'On. Flavio Di Muro (Lega) è di parere opposto, visto che proprio sotto l'Amministrazione di centrodestra il campo è stato rimosso: “Bisogna capire cosa vuol fare il Ministero dell'interno e, proprio nella mia recente audizione, ho rivolto la domanda direttamente al responsabile del Dicastero Lamorgese. Occorre capire come intende intervenire su tutto il flusso del Mar Mediterraneo, dallo sbarco al giorno successivo, che consente ai migranti indisturbati di attraversare tutta la penisola, per trovarsi a Ventimiglia, con evidenti problemi anche sulla vita degli stessi migranti come abbiamo visto sabato. E’ sicuramente lodevole - ha proseguito Di Muro - l'impegno del Sottosegretario alla Difesa, ma aspetto cosa intende fare il Ministero. Garantire la vivibilità ai cittadini di Ventimiglia significa anche garantire le vite umane dei migranti che vengono verso Ventimiglia. Quando si fermavano gli sbarchi si evitavano le tragedie nel Mar Mediterraneo, non fermando il flusso migratorio all'interno del suolo nazionale - conclude - si hanno le tragedie di Bordighera o quelle che abbiamo già visto a Ventimglia”.