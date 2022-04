Sanremo: anziano si accascia a terra al mercato, pronto intervento di Municipale e Croce Rossa (Foto)

Mobilitazione di soccorsi questa mattina al mercato di Sanremo. La Polizia Locale, in sinergia con i militi della Croce Rossa, è intervenuta tra i banchi degli ambulanti per soccorrere un anziano che si è accasciato a terra in preda ad un malore.

Gli agenti impegnati nell'ordine pubblico, allertati da un operatore del mercato, sono subito intervenuti per agevolare i soccorritori facendo strada loro tra le bancarelle. L'uomo è stato stabilizzato e portato d'urgenza al pronto soccorso. L'intervento è stato tempestivo e anche il traffico non ha subito rallentamenti.