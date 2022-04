Coronavirus: numeri stazionari anche oggi, nella nostra provincia per la prima volta nessuna sorveglianza attiva

Sono 523 i nuovi positivi registrati oggi in Liguria su un totale di 3.554 tamponi, con il tasso di positività al 14,71%. Dei nuovi contagi 31 si sono registrati a Imperia, 103 a Savona, 285 a Genova e 103 a La Spezia.

In totale i casi positivi nell'imperiese sono 1.958 (-10) mentre resta stabile il dato degli ospedalizzati in Asl 1: ci sono 34 ricoverati (-1) in media intensità mentre sono tre i pazienti in terapia intensiva. In totale, in Liguria, sono 263 (+3) le persone che si trovano in ospedale e di queste 9 sono in terapia intensiva.

Un morto registrato oggi nella nostra regione, un 76enne al San Martino di Genova. Da notare che, nella nostra provincia non c’è nessuno in sorveglianza attiva, un dato che sicuramente incute fiducia per il futuro.

