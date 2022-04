Ancora un 'colpo' dell'inverno: stanotte spolverata di neve a Monesi, Mendatica e Monte Bignone

Pioggia tra 2 e 8 millimetri a seconda della località, ma soprattutto una spolverata di neve anche a bassa quota, che ha riportato all’ingiù anche le temperature. Questo, in estrema sintesi, il risultato della perturbazione che è transitata tra il tardo pomeriggio di ieri e la notte in provincia di Imperia, ma che ha già lasciato spazio a una splendida giornata di sole da questa mattina.

Poca pioggia, che invece servirebbe vista la siccità degli ultimi mesi ma, questa mattina chi vive a Sanremo si è svegliato con un paesaggio ‘montano’ alle spalle, visto che monte Bignone era bianco, dopo la spruzzata di neve notturna, che era stata anticipata anche sabato pomeriggio.

Molte le temperature minime di stanotte sotto lo zero, con Poggio Fearza come sempre a far segnare il record (-6,2 gradi) davanti a Colle Belenda (Pigna) con -4,4, Colle di Nava con -3,6, Verdeggia con -2,7, Gouta (Aprical) -2,2, Triora -1,2 e Colle D’Oggia (Montalto Carpasio) -0,8.

Appena sopra lo zero: Pieve di Teco 0,1, Bajardo 0,2, Rocchetta Nervina 0,3, Borgomaro 1, Pigna 1,1, Pornassio 1,2, Airole 2,5, Castelvittorio e Dolceacqua 2,6, Pontedassio e Seborga 2,8, Ranzo 2,9, Dolcedo 3, Diano Castello 5,1, Ventimiglia 5,4, Cipressa 6,4, Imperia 7,1 e Sanremo 7,5.

Temperature molto basse per il periodo anche se nei prossimi giorni tenderanno a rialzarsi. Tornando alla precipitazione di stanotte, una spolverata di neve anche su Monesi, che si è svegliata imbiancata.