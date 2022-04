Santo Stefano al Mare: emergenza profughi, Centro Democratico chiede al sindaco l'uso del Centro Sociale per anziani

Poi D'Aloisio rivolgendosi al sindaco Marcello Pallini dice: "Ogni cittadino può concorrere per quanto possibile, ma sono le Istituzioni Pubbliche che devono svolgere un ruolo determinante. In Italia c'è stata in questi giorni una grande mobilitazione a tutti i livelli e penso che anche il suo Comune abbia la possibilità di inserirsi in questa Rete Nazionale di supporto ai rifugiati".



"La struttura si presta allo scopo e sarebbe capiente per ospitare una cinquantina di persone, specialmente donne e bambini soli. - analizza - Ci rendiamo conto che l'iniziativa possa incontrare difficoltà logistiche e organizzative, ma superabili attivando il coordinamento con la Prefettura di Imperia e la Protezione Civile della Regione Liguria. Pensiamo che questo gesto umanitario fornirebbe un contributo importante offerto da parte dei "Ponente Ligure", da sempre in prima fila in tema di volontariato e solidarietà".