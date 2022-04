Ventimiglia: insultano su Facebook la Polizia Municipale, condannati due ‘leoni da tastiera’

Si è chiuso questa mattina in tribunale a Imperia il processo iniziato nel 2018 a carico di cinque ‘leoni da tastiera’ querelati dalla Polizia Municipale di Ventimiglia per alcuni pesanti insulti su Facebook ai danni del comando e degli agenti.

Due sono stati condannati per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa, mentre un terzo ha ottenuto la messa alla prova.

Due le assoluzioni. In un caso non sono state raccolte sufficienti prove per risalire all’identità dell’autore del post, nell’altro si è optato per una condotta riparatoria in accordo con il comando. I due assolti sono stati difesi dagli avvocati Sara Manuello e Maria Gioffrè.