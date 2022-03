Imperia, proroga ampliamento suolo pubblico, Gorlero (Confcommercio): “Decisione importante”

“Riteniamo importante la concessione in quanto, pur se terminato lo stato di emergenza, resta una grave situazione di crisi, che pesa su tutte le imprese e ogni opportunità legata allo sviluppo del lavoro non può che essere guardata positivamente”. A dirlo è il presidente della Confcommercio della Città di Imperia, Marco Gorlero a seguito della decisione del Comune di accogliere la richiesta avanzata lo scorso 10 marzo.



L’ampliamento è stato consentito, a titolo oneroso, fino al 31 maggio 2023. Le domande per ottenere la proroga dell’ampliamento dovranno essere recapitate all’Ufficio protocollo del Comune di Imperia entro il prossimo 30 aprile.