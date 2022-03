Ventimiglia, la scuole dell'infanzia e le primarie si mobilitano per l'emergenza Ucraina (foto)

I plessi della Scuola dell’Infanzia di Via Roma e Via Chiappori e della Scuola Primaria di Via Roma e di Via Veneto in collaborazione con la Protezione Civile di Ventimiglia, hanno organizzato una raccolta di generi di prima necessità per offrire un supporto concreto alla popolazione civile.

Sono stati raccolti tanti beni di lunga conservazione come latte, pasta, biscotti, cioccolato, legumi, zuppe pronte, sale, zucchero, utili per il grave e tragico momento; gli studenti, le famiglie e i docenti hanno voluto dimostrare, in questo modo, la loro solidarietà al popolo ucraino. Enorme, infatti, è stata la risposta dei nostri studenti; gli scatoloni con i generi raccolti hanno riempito le nostre palestre.

La scuola, promotrice della non violenza in ogni sua forma, nei rapporti personali, nelle parole e nei gesti e che favorisce azioni finalizzate a sensibilizzare gli studenti, grandi e piccoli, mantiene vivi i valori della pace, della libertà e della giustizia e con la raccolta vuole sostenere la popolazione in difficoltà.

Favorire l’accoglienza e la solidarietà tra tutti i popoli e formare studenti “Costruttori di pace” e capaci di contrastare ogni forma di violenza sono gli obiettivi che la Scuola si pone quotidianamente.

L’Istituto Biancheri, inoltre, ha offerto la sua disponibilità ad accogliere nei suoi plessi studenti e studentesse che potrebbero arrivare come profughi nella nostra città di Ventimiglia.