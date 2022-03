Furti e spaccio tra Bordighera, Ventimiglia e Imperia: tre arresti dei Carabinieri in poche ore

Tre arresti negli ultimi due giorni, ad opera dei Carabinieri di Bordighera, Sanremo e Ventimiglia.

Il primo ieri, poco prima dell’alba nella città delle palme: i Carabinieri hanno arrestato in flagranza un uomo che stava cercando di rubare alcuni indumenti all’interno di un’auto parcheggiata, rompendo la serratura del cofano posteriore. Sempre ieri, ma nel pomeriggio, i militari della Compagnia di Sanremo hanno eseguito una misura detentiva nei confronti di un uomo, che era indagato per spaccio di sostanze stupefacenti, per episodi commessi in Veneto. Infine la scorsa notte, i Carabinieri di Ventimiglia sono intervenuti in un supermercato dove un uomo, in stato di ebbrezza, aveva tentato di rubare generi alimentare e poi ha aggredito il personale di vigilanza che aveva tentato di bloccarlo per impedirgli la fuga.

Agli arresti si sono aggiunte segnalazioni all’Autorità giudiziaria per omessa denuncia di armi, guida in stato d’ebbrezza alcolica, resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente, tutte operate dai Carabinieri della Compagnia di Imperia.

I Carabinieri sottolineano come sia importante la pronta segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112 per poter dare una risposta immediata da parte delle forze dell’ordine.