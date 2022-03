Proseguono le iscrizioni al nuovo corso per barman organizzato dalla Confartigianato, via il 23 marzo

La Confartigianato della provincia di Imperia ha organizzato un nuovo Corso Barman (livello base) che si svolgerà presso la propria sede in Corso Nazario Sauro 36 a Sanremo.

La durata complessiva sarà di 24 ore, con lezioni sia teoriche sia pratiche tenute dal docente Luca Ricci. Il corso partirà il 23 marzo e proseguirà tutti i venerdì di aprile (dal 1° al 29) tra le ore 18 e le 22 con incontri in presenza presso la sede della Confartigianato a Sanremo. Al termine, verrà rilasciato un attestato finale. Queste le materie trattate:

TEORIA

Pianificazione dell'offerta di bar, caffetteria e vini

Focus dell’attività

Ventaglio delle possibili proposte giorno / pausa pranzo / aperitivo / serale

Cenni sul vino, tipologie, offerta al cliente

L’organizzazione del bar e del bancone

Working Area per bar, cafeteria, cocktail station

Necessità di approvvigionamento

Monitoraggio e gestione delle scorte

Organizzazione bottigliera e altri spazi (frighi, cantina, retro banco)

Attrezzature

Conoscenza e utilizzo di strumenti e attrezzature

Attrezzature elettriche: uso e manutenzione

Merceologia base

Distillati

Liquori

Vermouth

Birre

Caffetteria

Il caffè: storia, differenze, la regola delle 5 M

La macchina del caffè: uso, manutenzione e pulizia

The, infusi e altre bevande calde

PRATICA

Tecniche di preparazione e versata

free pouring

uso del metal pour e conteggio

uso delle oz e dei cl

preparazione di più drinks contemporaneamente

Studio cocktails IBA (ricette internazionali)

Realizzazioni pratiche cocktails e decorazioni

Analisi e realizzazione del drink cost

Il docente Luca Ricci vanta vent’anni di esperienza nel mondo del bar e della miscelazione: prima barman, poi manager quindi gestore di Cocktail Bar e di locali notturni, sia in Italia sia all’estero. Ricci ha inoltre svolto ruoli di docenza e di consulenza in alcuni istituti professionali per corsi di bartending e mixology ma anche collaborazioni con scuole di barman in tutta Italia con workshop formativi e masterclass. Attualmente, ricopre la mansione di Marketing Manager presso una multinazionale nel settore beverage.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Confartigianato recandosi presso la sede in corso Nazario Sauro 36 a Sanremo, inviando una mail all’indirizzo giovannini@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524517.