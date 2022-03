Ceriana: l'Amministrazione aderisce al progetto ‘La lavanda della Riviera dei Fiori’

L’Amministrazione comunale di Ceriana ha aderito al progetto ‘La lavanda della Riviera dei Fiori’, che ha come portavoce e referente progetto l’associazione culturale di produttori della ‘Lavanda Riviera dei Fiori di Pornassio’.

L’adesione al progetto comporta una quota di 300 euro, che prevede la promozione della località e l’inserimento nel sito del progetto, partito nel marzo del 2014 e che si propone di promuovere e valorizzare il territorio dal mare ai monti per il settore della lavanda. Offre diverse possibilità di lavoro e di attività per promuovere un territorio, che ha delle valenze molto interessanti e non completamente utilizzate.

Il ‘Territorio della lavanda della Rivera dei Fiori’ è un riconoscimento conferito, tra gli altri, ai Comuni che aumenteranno la visibilità del territorio, diffondendone la storia, la cultura e la conoscenza, generando così ricadute positive per il turismo.