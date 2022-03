Arma di Taggia: inchiesta sulla Rsa 'Le Palme', emergono casi di 'botte' agli anziani e due profili nell'indagine

Anche se le bocche degli inquirenti rimangono cucite, si inizia a delineare l’indagine sui presunti maltrattamenti degli anziani alla casa di riposo ‘Le Palme’ di Arma di Taggia, da ieri nel mirino della Guardia di Finanza.

La vicenda è emersa secondo due filoni: le segnalazioni di alcuni familiari per una sorta di denutrizione di alcuni ospiti ma anche da una fonte ‘interna’ che avrebbe evidenziando maltrattamenti agli ospiti con violenze fisiche e orali. E’ stata confermata la presenza di sporcizia in alcune zone della casa di riposo e di formiche.

I reati contestati e le responsabilità riguardano due profili: il primo per il personale che avrebbero messo in atto le condotte non corrette e il secondo la mancanza di denuncia da parte dei responsabili della Cooperativa Operatori Sanitari di Genova, che gestisce la struttura. Intanto, secondo fonti ben informate, alcuni dipendenti sarebbero stati allontanati dalla struttura ma i fatti non sono stati segnalati alle autorità competenti.

Tra gli indagati ci sono Marco Simone Rossi, presidente e amministratore delegato della società cooperativa, e il fratello Giovanni Luigi Rossi, membro del Cda del gruppo. Indagata anche la direttrice della struttura, Sara Occhino e il direttore sanitario Guido Rizzi. Oggi è emerso anche il nome di un altro indagato, Paola Cristiglio, capo area della cooperativa genovese.

Ora rimane da capire quale sarà il futuro della struttura che, al momento rimane aperta con gli ospiti all’interno. Il rischio è quello che i pazienti in convenzione (una quarantina) all’interno possano essere trasferiti in altre strutture o rimanere anche senza posto.

Sul fronte sindacale non ci sarebbero riscontri su eventuali maltrattamenti anche se, da tempo alcuni dipendenti della struttura avevano espresso malumori su problemi interni alla Rsa. Non è da escludere che, nei prossimi giorni possa svolgersi un incontro tra i responsabili della cooperativa e i sindacati, per capire con precisione la situazione che si è venuta a creare.

L’inchiesta aperta con il blitz di ieri è destinata sicuramente a trovare ulteriori spunti e novità, anche se l’indagine si svolge con la massima cautela, anche in virtù della delicatezza del caso, che vede sfortunati protagonisti anziani, molti dei quali anche malati. I responsabili della Rsa, contattati questa mattina, hanno confermato che al momento non rilasciano dichiarazioni.