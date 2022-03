Ultime iscrizioni al corso per l’utilizzo dei social network organizzato dalla Confartigianato

Lunedì prossimo, 21 marzo, prenderà il via il corso dedicato all’utilizzo dei Social Network organizzato dalla Confartigianato della provincia di Imperia. Si tratta di un percorso formativo della durata complessiva di 16 ore (10 ore dedicate alla parte base e 6 alla parte più “avanzata”) che saranno suddivise in otto incontri. Le lezioni, previste nella fascia oraria 17 – 19, si terranno in presenza presso la sede della Confartigianato in Corso Nazario Sauro 36 a Sanremo.

Il corso, organizzato in collaborazione con il Social Media Manager Riccardo Ghigliazza, sarà mirato agli aspetti basilari per far ottenere alle imprese la massima visibilità sui motori di ricerca e sui principali social network.

Queste le date delle lezioni:

lunedì 21 marzo

lunedì 28 marzo

lunedì 4 aprile

lunedì 11 aprile

martedì 19 aprile

martedì 26 aprile

lunedì 2 maggio

lunedì 9 maggio

Il corso partirà con un’introduzione generale per l’avvio di un’attività sui Social Media, tratterà quindi di Facebook, Instagram, LinkedIn, Google My Business ma anche il fenomeno del momento, Tik Tok. Tra le altre tematiche, si parlerà anche di come creare un account business e gestire le ADS Facebook ed Instagram.

Per iscrizioni e informazioni è possibile recarsi nella sede di Sanremo in Corso Nazario Sauro 36, inviare una mail all’indirizzo giovannini@confartigianatoimperia.it oppure telefonare al numero 0184/524517.