Giornata Internazionale della Donna al Museo Civico del Lucus Bormani martedì 8 marzo

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, prevista per martedì 8 marzo 2022, il Museo Civico del Lucus Bormani osserverà una speciale giornata di visita con bigliettazione gratuita a tutte le visitatrici, che potranno accedere al Museo dalle 9 alle 14 per conoscere la storia e i reperti del Golfo dianese dalle frequentazioni del Paleolitico sino alle invasioni barbariche.

Sono in corso di preparazione i nuovi appuntamenti di marzo con "La Storia nel Parco", dedicati in questo caso alla scrittura e all'arte musiva di età romana.

Gli eventi sono organizzati in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Diano Marina.

Per accedere al Museo è necessaria l'esibizione del Super Green pass e mascherina.

Per informazioni e prenotazioni:

Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina (IM), Tel. +39 0183.497621, museodiano@istitutostudiliguri.191.it, www.iisl.it. Il Museo è anche su Facebook, Instagram e Telegram.

Ingresso speciale “ripartenza” 2021: intero € 3,00; ridotto € 2,00; visite guidate e laboratori € 2,50.

Orario Museo: martedì 9-14; mercoledì-venerdì 9-12/15-17; sabato 10-12/15-17.