Festival di Sanremo: la gioia del sindaco Biancheri per la riconferma di Amadeus “Dobbiamo vederci per programmare una grande edizione 2023”

Era nell'aria, ma da oggi è ufficiale: Amadeus sarà alla conduzione del Festival di Sanremo anche nel 2023 e nel 2024. La Rai sceglie la strada della continuità dopo le edizioni da record che hanno superato anche le difficoltà della pandemia.

Grande la gioia per il sindaco Alberto Biancheri che, negli anni, ha costruito un rapporto stretto, sincero e amichevole con il conduttore e direttore artistico.

“C'erano tutte le premesse per questa conferma e oggi è arrivata l'ufficialità - commenta il sindaco - ovviamente siamo molto felici per questo, visti i risultati arrivati e la grande promozione per la città in questi anni, la proficua collaborazione e anche per aver portato il Festival fuori dall'Ariston, due anni fa, cosa che sarebbe stata ripetute e ampliata nelle ultime edizioni se non fosse stato per la pandemia. Appena ho appreso la notizia ho scritto ad Ama per congratularmi e dirgli che ci dobbiamo vedere per programmare una prossima, grande edizione 2023”.

Ora non resta che attendere il primo incontro ufficiale e le settimane centrali dell'estate, quando si inizieranno a mettere le basi per la prossima edizione del Festival.