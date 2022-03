Festival di Sanremo: Amadeus non lascia e raddoppia, sue anche le prossime due edizioni

Il Festival di Sanremo prosegue nel segno di Amadeus. La riunione di questa mattina in casa Rai ha prodotto la 'fumata bianca' per la riconferma del conduttore e direttore artistico che non lascerà la kermesse e, anzi, raddoppierà.

Saranno sue anche le prossime due edizioni, sempre nella veste di conduttore e direttore artistico.