Tante le donazioni alla raccolta beni di prima necessità per l'Ucraina al Mercato Coperto di Bordighera

La raccolta no profit di beni di prima necessità, organizzata presso il mercato coperto di Bordighera procede registrando buoni risultati. La lista di ciò che occorre è ovviamente lunga e si divide in vestiti, medicinali, alimenti e altri articoli che possono essere d'aiuto come tenaglie, pinze, vecchi cellulari, biberon, torce, pile, al popolo, purtroppo, coinvolto nella tragedia della guerra che si sta combattendo.

Tante le scatole colme di alimenti di ogni sorta e poi buste, sacche e ancora pacchi che portano la speranza attraverso indumenti e oggetti, dunque, che possano in qualche modo fare la loro parte, dare sollievo sebbene minimo e al contempo importantissimo.

In ogni scatola, in ogni busta che partirà in viaggio verso est, stacca il biglietto anche un piccolo pezzo del buon cuore di chi ha messo in piedi la raccolta, di chi dona. Lo si legge negli occhi preoccupati di carica i pacchi, di quelli che attentamente sistemano e smistano gli articoli all'interno dei recipienti, con cura, con precisione, con amore.

La raccolta si effettua al mercato coperto dalle ore 8 alle 13 e al pomeriggio dalle 16 alle 19.Il cartello all'ingresso cita "Per Ucraina". Si può fare la propria parte anche da lontano, si può "combattere" l'orrore della guerra anche in questo modo.

C'è sempre tempo e nessun limite d'età per arruolarsi nell'esercito della solidarietà, quello che non conosce distinzioni e si affida soltanto al rispetto e alla fratellanza fra i popoli.