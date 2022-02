Una soleggiata domenica di festa con il carnevale di Pontedassio tra maschere e magia (Foto)

Si è concluso con un grande successo il Carnevale organizzato ieri pomeriggio a Pontedassio dalla Proloco.

La festa iniziata alle 14 ha visto la partecipazione di tante “mascherine” allegre e colorate: dai supereroi più amati, come Superman e Harry Potter, ai vigili del fuoco, alle fatine e principesse. Non sono mancate anche le maschere più tradizionali e quasi dimenticate come Arlecchino. Un caldo sole ha accompagnato i giochi spensierati dei bambini e il lancio di coriandoli.

Il momento clou del pomeriggio è stato lo spettacolo del Mago Gaspar e della sua aiutante Serena. Massimo Nario, originario di Pontedassio, ha letteralmente inchiodato alle sedie i bambini presenti intrattenendoli e coinvolgendoli con numeri di magia straordinari. Corde, ombrelli, carte e foulard roteavano e sparivano sotto gli occhi di un pubblico incantato dalla bravura del mago e dalle note della fisarmonica di Serena, che dopo aver rischiato di essere tagliata a pezzettini ha concluso lo spettacolo addirittura levitando da terra.

Prima della merenda i bambini sono stati impegnati nel tipico gioco di Carnevale della pentolaccia: bastone alla mano e benda sugli occhi per il divertimento di grandi e piccini. Per tutti una gustosa merenda preparata dai volontari della Proloco con fragranti bugie e dolci churros al cioccolato. Al termine della manifestazione il Mago Gaspar ha regalato alla Proloco e all’amministrazione comunale il suo libro autografato “Trasforma l’ordinario in straordinario”.