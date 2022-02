Triora: il Sindaco Di Fazio conferma la disponibilità del Comune a ospitare eventuali profughi ucraini

Il Comune di Triora, piccolo centro della Valle Argentina, è il primo della provincia di Imperia che si è reso disponibile a ospitare profughi ucraini. Lo scrive l’agenzia Ansa, evidenziando come oggi il sindaco Massimo Di Fazio abbia scritto oggi al ministero dell'Interno e alla Prefettura, annunciando la disponibilità.

“Abbiamo a disposizione quaranta posti letto sui due piani superiori del Comune – ha detto Di Fazio all’Ansa – e, con alcune modifiche a una seconda struttura possiamo ospitare altre persone”. Di Fazio ha anche confermato che ci sono pure molti privati che hanno dato la propria disponibilità a ospitare dei profughi: “Naturalmente non si tratta di camere singole o doppie, ma appartamenti, dove possono vivere sei o sette persone, ciascuno con dotato di servizi".

Il Comune di Triora già in passato aveva dato ospitalità ai terremotati di Abruzzo ma anche per i deportati della Siria: “Quando però in questi giorni abbiamo visto le immagini che provenivano dall'Ucraina, ci siamo resi conto che era necessario intervenire subito".