Sanremo: negozio di via Nuvoloni organizza una raccolta di cibo e beni primari per l'Ucraina

Il negozio ‘Gastornom’ di via Nuvoloni a Sanremo, ha organizzato una raccolta di beni materiali e primari per il popolo ucraino.

Chi vuole partecipare può portare cibo per bambini e adulti, vestiti pesanti e coperte, prodotti di igiene generale come pannolini, creme per neonati, biberon, prodotti intimi per donne e altro. Ma anche medicinali per il primo soccorso come garze, acqua ossigenata, farmaci per le ferite.

C’è bisogno di siringhe, spray nasali e per la gola, cerotti, flebo, ghiaccio istantaneo, antibiotici, Tachipirina, Oki, gastroprotettori, alcol, antistaminici, calmanti, antinfluenzali, creme per dolori articolari, farmaci contro la diarrea, acqua borica, saturi metri, manometri medici, termometri, antidolorifici, spray per ustioni, enterosgel, Betadine, Vitamina C. Si potrà portare il materiale direttamente al negozio di via Nuvoloni 13, dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 20.