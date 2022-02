Ventimiglia: tenta di rubare su un'auto in via Tacito, extracomunitario arrestato subito dai Carabinieri

Nuovo arresto per il tentato furto su un’auto in sosta, da parte dei Carabinieri di Ventimiglia. Uno straniero irregolare è stato fermato in flagranza di reato, mentre tentava di rubare su un mezzo parcheggiato in via Tacito.

Aveva rotto il lunotto del mezzo e si era introdotto, iniziando a rovistare dappertutto ma restando di fatto ‘intrappolato’ nel veicolo all’arrivo dei militari, che hanno proceduto all’arresto. L’uomo è stato anche filmato mentre tentava di rompere i vetri dell’auto, colpendoli col gomito e con una pietra. E’ stato proprio l’autore del filmato a chiamare i Carabinieri.

Al termine dell’udienza tenuta ieri mattina in tribunale, all’extracomunitario è stato applicato il divieto di dimora in provincia.