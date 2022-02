Ventimiglia: serbo di 49 anni fermato su un bus di linea sulla A10, doveva scontare oltre 5 anni

Un serbo di 49 anni (J.D.) è stato arrestato dalla Polizia di Frontiera, in ingresso sul territorio italiano sulla A10 Genova-Ventimiglia.

L’uomo si trovava a bordo di un autobus di linea Flixbus proveniente da Marsiglia e diretto a Roma. A seguito dell’identificazione, è emerso che era noto alle autorità per diversi precedenti per furto. E’ stato così portato in carcere, dove dovrà e scontare 5 anni e quasi 6 mesi.

La nuova importante operazione della Polizia di Frontiera di Ventimiglia si inserisce in una serie di controlli che non si fermano. Da inizio anno sono impiegati 2.135 uomini con 1.004 pattuglie, di cui 70 miste in cooperazione con la Polizia di Frontiera P.A.F. delle Alpi Marittime.

Oltre 1.900 i veicoli controllati e più di 9.700 persone identificate che hanno portato alla denuncia a piede libero di 13 persone e a 13 arresti.