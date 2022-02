Sanremo: scontro auto-moto in corso Mazzini, 67enne ferito e portato in ospedale al 'Borea'

Lieve incidente stradale, questa mattina poco dopo le 11.30 in corso Mazzini a Sanremo, nella zona dei ‘Tre Ponti’.

Secondo una prima ricostruzione si sono scontrati un’auto e una moto per cause ancora in via d’accertamento. L’uomo sullo scooter, di 67 anni, è finito a terra riportando diverse ferite. Sul posto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Verde e le forze dell’ordine.

Le condizioni dell’uomo non sembrano gravi ma, ovviamente verrà trasportato in ospedale. Il traffico ha subito rallentamenti in entrambi i sensi di marcia.