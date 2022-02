Rissa a San Bartolomeo al Mare, stamattina a Imperia la direttissima: obbligo di firma per il macedone arrestato dai carabinieri

Obbligo di firma e di permanenza a casa in orario notturno: è questa la misura cautelare, in attesa del processo assunta dal giudice del tribunale di Imperia nei confronti dell’uomo, un macedone di 30 anni, che ieri sera a San Bartolomeo al Mare è stato protagonista di una violenta lite di fronte a un bar del centro nei pressi di via Elba, a pochi passi dal comando della polizia municipale

Si è concluso, infatti, con un arresto in flagranza di reato, per resistenza a pubblico ufficiale, l’intervento dei carabinieri di Diano Marina e del Radiomobile di Imperia, ieri. (l’anticipazione QUI).

I militari erano stati chiamati a intervenire per una lite in atto tra tre persone, una delle quali (segnalata come in possesso di un’arma da fuoco) aveva minacciato una donna, titolare di un esercizio pubblico della località balneare. Due persone erano andato in soccorso della donna per tentare di disarmare l’uomo, in stato d’ebbrezza, ingaggiando con quest’ultimo uno scontro fisico.

Gli avventori del bar hanno chiamato le forze dell'ordine che sono intervenuti mettendo in stato di fermo l’autore del gesto e accompagnandolo al Pronto soccorso dell’ospedale di Imperi per essere medicato.

Sul posto, infatti, sono giunti subito i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Imperia e militi della stazione di Diano Marina. Si è reso necessario anche l'intervento dei sanitari del 118 e i dei volontari della Croce Oro di Cervo All'arrivo dei militari il 30enne aveva cercato di disfarsi dell'arma che è stata poi rinvenuta nelle vicinanze.

Tre le pattuglie dell’Arma intervenute che, dopo aver riportato la calma tra gli avventori, hanno identificato le parti e arrestato l’aggressore (un cittadino straniero di origine balcanica, regolare in Italia) che, nel corso della lite, era stato colpito alla testa da una bottiglia perché alla vista dei militari, si è scagliato contro quest’ultimi. Successivamente è stato accertato che l’arma segnalata all’operatore della Centrale Operativa era una replica softair modificata.

Sono in corso accertamenti balistici per verificare l'effettiva pericolosità dell'arma modificata detenuta dal macedone per una eventuale contestazione di porto abusivo d'arma da fuoco.