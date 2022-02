“La ‘ndrangheta alloca ricchezze nel settore alberghiero in difficoltà”, gli operatori provinciali commentano le parole del Procuratore Antimafia De Raho

Le parole del Procuratore Nazionale Antimafia, Federico Cafiero De Raho, non lasciano spazio all’immaginazione: “È un periodo propizio per le mafie laddove il settore alberghiero ha grande difficoltà, la ‘ndrangheta ha il problema di allocare le proprie ricchezze. Molto spesso tende ad acquistare non rilevando le quote sociali, ma facendo passare il denaro attraverso sistemi molto complessi in modo da creare un meccanismo di restituzione rispetto a quale il soggetto economico non riesce ad adempiere e da quel momento gestisce mantenendo l’apparenza di quel soggetto economico che tradizionalmente ha gestito la propria attività”.

Considerazioni che pesano come un macigno in una zona ad altissima vocazione turistica come il Ponente, dove i flussi turistici si sono interrotti nel periodo più duro della pandemia, con lo spauracchio della crisi stato spazzato via solo grazie a un’ottima estate 2021 e all’ultimo Festival di Sanremo.

Cosa ne pensano gli operatori del settore?

“A Sanremo ci sono aziende in crisi? Non sembra - commenta Silvio Di Michele per Federalberghi Sanremo - in zona nessuno sta vendendo, mi sembra che tutti siano fermi sulle loro posizioni, siamo un’isola felice con il Festival e, rispetto ad altre località, siamo più avvantaggiati. Vedo che tutti sono aperti, qualcuno sta anche ristrutturando e vuol dire che si sta cogliendo l’occasione per fare dei lavori”.

“Il procuratore ha detto quella frase a Sanremo perché era ai Martedì Letterari ma non ritengo fosse riferita al nostro territorio, ma all’Italia in generale - aggiunge Christian Feliciotto per Federturismo - in questo momento chi deve fare delle speculazioni lo fa nelle grandi città dove ci sono i grossi hotel in crisi, lo stanno facendo tutti i fondi speculativi nazionale e internazionali. C’è preoccupazione per la crisi del nostro settore e per il fatto che sia oggetto di attenzioni da parte della malavita”.



Da Federalberghi Ventimiglia arriva la voce di Donatella Francescato: “Noi qui siamo un po’ esclusi, siamo un settore di provincia. Credo che il problema maggiore sia nelle grandi città con i momento di difficoltà dovuti al covid. I grandi gruppi alberghieri potrebbero essere stati presi di mira da questo punto di vista, in provincia non abbiamo avuto problemi di questo genere con le nostre piccole e medie strutture”.

“Nel Dianese non mi risultano situazioni di questo genere - conclude Americo Pilati per Federalberghi Diano Marina - mai sentito di un associato o qualcuno che mi dicesse ciò o mi riferisse tale situazione”.



In merito abbiamo contattato anche il presidente provinciale di Federalberghi, Igor Varnero, che ha preferito prendere tempo prima di rispondere.