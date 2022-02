Coronavirus: cala la pressione nella nostra provincia e anche nelle scuole la situazione è in miglioramento

Continua a calare la pressione Covid nella nostra provincia e gli effetti si vedono anche sulle scuole. Dopo la discesa netta delle classi in quarantena della settimana scorsa, anche negli ultimi sette giorni sono passate da 22 a 9 (-144,4%) mentre sono 26 gli alunni positivi, in discesa dai 50 della settimana scorsa (-48%).

Nelle scuole dell’infanzia sono 2 le classi in quarantena mentre 11 gli alunni positivi. Nessuna classe in quarantena nelle Primarie dove non ci sono alunni positivi. Nelle secondarie di 1° grado sono 3 le classi in quarantena e 6 alunni positivi. In quelle di 2° grado quattro classi in quarantena e 9 alunni positivi.

Infine nessuna classe in quarantena e nessun positivo nei percorsi di istruzione e formazione professionali.

Come previsto dall’apposito protocollo, l’Asl 1, tramite il Dipartimento di Prevenzione, ha attivato l’indagine epidemiologica al fine di individuare i contatti stretti dei casi positivi e porre in isolamento le classi interessate.