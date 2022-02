Sanremo: i Carabinieri danno un'altra spallata allo spaccio in città con 31 denunce, cinque allontanamenti e due obblighi di presentazione

I provvedimenti eseguiti nei giorni scorsi (due obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e cinque divieti di dimora in provincia) si uniscono alle 31 denunce in stato di libertà di altrettante persone, prevalentemente nordafricane, che furono poste sotto attenzione investigativa dai militari della sezione operativa matuziana.



In corso d’opera e a riscontro delle attività investigative, i Carabinieri sequestrarono hashish, eroina, cocaina (ben 630 grammi), crack e più di 3 mila euro ritenuti provento dell’attività di spaccio, arrestando in flagranza nove persone (due delle quali anche per evasione e resistenza a pubblico ufficiale).