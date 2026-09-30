lunedì 12 ottobre
Consiglio comunale a Ventimiglia, Nesci: &quot;Danneggiata la targa del professor Giuseppe Palmero&quot;
Consiglio comunale a Ventimiglia, Nesci: "Danneggiata la targa del professor Giuseppe Palmero"
Leggi le ultime di: Cronaca
 / Cronaca

Cronaca | 30 settembre 2026, 11:39

Sanremo, auto si cappotta ai Tre Ponti, paura per una donna di 70 anni (Foto)

Incidente questa mattina a Sanremo: la conducente è stata estratta dai vigili del fuoco. Strada chiusa e traffico deviato sull'Aurelia Bis, con rallentamenti nella zona

Incidente questa mattina nella zona dei Tre Ponti a Sanremo, dove un'auto si è cappottata per cause ancora in fase di accertamento. L'incidente è avvenuto intorno alle 9 e ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

A bordo del veicolo si trovava una donna anziana, di circa 70 anni, che è stata estratta dall'abitacolo dai soccorritori. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero apparse gravi.

L'incidente ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, con la circolazione deviata sull'Aurelia Bis, provocando rallentamenti nella zona.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso del 118 con automedica per le operazioni di messa in sicurezza e per consentire il ripristino della normale circolazione.

Elia Folco

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium