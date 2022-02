Sanremo: strada chiusa a San Pietro ma in tanti passano ugualmente, attenzione c'è forte rischio di nuove cadute (Foto)

Passano in tanti dalla zona di strada San Pietro a Sanremo, chiusa al traffico da ieri dal Comune di Sanremo, a causa della caduta di un grosso masso sulla carreggiata. Già ieri, nel nostro sopralluogo effettuato appena emessa l’ordinanza di chiusura, in molti tra automobilisti, motociclisti e anche qualcuno che faceva jogging, si è spostato le transenne per passare ugualmente.

In effetti il masso caduto non è di grandi dimensioni e in molti si sono chiesti la motivazione della chiusura, che costringe molti residenti a fare il giro da strada degli Olandesi per poter arrivare alla propria abitazione. Ma, come era prevedibile già nelle scorse ore, il Comune non ha chiuso la strada per un mero capriccio, ma perché sussiste la pericolosità di caduta per altri massi, da un terreno privato sottostante, come si vede dalle foto che pubblichiamo.

Un rischio effettivo che sconsiglia vivamente chiunque lo voglia, di transitare in quel tratto di strada che, tra l’altro, alcuni anni fa venne interessato da una frana, dovuta alle incessanti piogge del tempo e che è stato totalmente ripristinato.

Dal Comune viene confermato il pericolo di ulteriore caduta massi e di aver informato il proprietario del terreno privato, che dovrà sistemare la zona ed evitare una ulteriore frana. Si tratta di un intervento tra l’altro oneroso che, però, non può essere fatto dalla parte pubblica. Dal canto suo il Comune provvederà a emanare una ordinanza per chiedere al privato di eseguire i lavori ma, ovviamente, per salvaguardare l’incolumità pubblica è stato costretto alla chiusura della strada.

Ai residenti della zona è consigliabile evitare di spostare le transenne per transitare in quel tratto di strada, anche se è comprensibile la frustrazione di dover fare un lungo giro per rientrare a casa. I rischi di una nuova caduta ci sono e, solo per questo motivo il Comune ha deciso di chiudere la carreggiata.