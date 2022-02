CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, lunedì 14 febbraio 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Centrale di Imperia

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- ASSASSINIO SUL NILO – ore 16.00 - 18.45 – 21.15 - di Kenneth Branagh - con Kenneth Branagh, Tom Bateman, Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal – Drammatico/Thriller - "La vacanza in Egitto dell'investigatore belga Hercule Poirot a bordo di un elegante battello a vapore si trasforma in una terrificante ricerca di un assassino quando l'idilliaca luna di miele di una coppia perfetta viene tragicamente interrotta…”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- MARRY ME - SPOSAMI – ore 16.30 - 19.00 – 21.30 - di Kat Coiro - con Jennifer Lopez, Keith Ewell, Stephen Wallem, Taliyah Whitaker, Logan Crawford - Commedia - "Le superstar della musica Kat Valdez e Bastian si stanno per sposare davanti a un pubblico globale di fan. Ma quando Kat, pochi secondi prima dei voti, scopre che Bastian le è stato infedele, decide invece di sposare Charlie, uno sconosciuto tra la folla…”

Voto della critica: **

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- UNDINE – UN AMORE PER SEMPRE (cineforum) – ore 16.15 - 21.00 - di Christian Petzold – con Paula Beer, Franz Rogowsky, Maryam Zaree, Jacob Matschenz, Gloria Endres de Oliveira - Drammatico - "Undine lavora come storica presso il Märkisches Museum di Berlino, dove spiega ai visitatori i plastici che raffigurano la città nei suoi progressivi stadi evolutivi. Undine, che è appena stata lasciata da Johannes, conosce il sommozzatore Christoph del quale s'innamora perdutamente. Questo nuovo amore permette alla donna di rinvigorirsi e ricostruire se stessa, proprio come la sua Berlino, la città che non si è mai spezzata. Ma quanto accaduto non può essere cancellato così facilmente e Undine finisce per imbattersi in quel mito del folklore europeo che la rappresenta…”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





