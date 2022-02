Sanremese calcio: biancoazzurri, con addosso la maglia del 'Festival', alla ricerca del quarto risultato utile di fila

La Sanremese vuole continuare la striscia positiva ed oggi ospiterà il PontDonnaz con fischio alle ore 15, al ‘Comunale’. Sette punti nelle ultime tre partite ma l’impegno odierno non andrà preso sottogamba: furono proprio i valligiani a dare il primo dispiacere stagionale ad Andreoletti, con il 2-0 dell’andata.

L’allenatore potrà disporre, praticamente , dell’intero organico e torna tra i convocati anche Filippo Scalzi. Si saranno calmate le acque intorno all’attaccante matuziano? Nel post-Vado, il tecnico aveva confermato come il giocatore fosse finito ai margini della rosa per questioni tecniche.

Settimana di confronti che hanno portato inoltre alla rescissione del contratto con il difensore Andrea Acquistapace.

Riflettori accesi anche sul contorno del match. Perché, in questi giorni, Sanremo è stata la capitale della musica e proprio al ‘72° Festival della Canzone Italiana’ , la squadra del patron Masu dedicherà delle maglie celebrative che verranno poi battute all’asta. Il ricavato della bella iniziativa sarà devoluto in beneficenza per l’acquisto di ausili medici per le strutture sanitarie del nostro territorio.

La partita sarà diretta dal signor Jules Rollando Andeng Tona Mbei, della sezione di Cuneo, coadiuvato da Vincenzo Russo (di Nichelino) e Umberto Galasso (di Torino).