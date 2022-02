72° Festival, Biancheri: “Edizione sorprendente, siamo in un'onda magnifica” (Foto)

I dati Auditel continuano a premiare la 72ª edizione del Festival di Sanremo e la cosa non può che generare soddisfazione anche per la città e per il sindaco Alberto Biancheri.

Sono lontane le immagini dell'ultima edizione 'libera' dall'emergenza covid, ma la strada sembra quella giusta.

“I dati sono sorprendenti e non possiamo che essere soddisfatti, danno un valore alla squadra guidata da Amadeus - ha dichiarato oggi il sindaco Biancheri in conferenza stampa - in città c'è voglia di ripartire, vedo gioia”.

“È un Festival ricco di emozioni e mi auguro che nel 2023 si possa rifare al 100% come nel 2020 ed è l'augurio che faccio anche ad Amadeus con la città coinvolta nel totale - ha aggiunto - Amadeus è una macchina da bouquet e voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per le decorazioni floreali e al nostro Mercato dei Fiori. Siamo in un'onda magnifica”.